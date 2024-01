Di Lorenzo: «Analizzato gli errori del KO in campionato! Motivati»

Di Lorenzo ha parlato alla vigilia della partita tra Napoli e Inter, finalissima di Supercoppa. Il capitano azzurro si è focalizzato anche sullo 0-3 in Serie A.

ERRORI DA NON RIPETERE − Le parole di Giovanni Di Lorenzo ai canali della Serie A sulla finale con l’Inter: «Sto bene. Trofeo importante per noi, ce lo giochiamo per quello fatto l’anno scorso. Avremo una grandissima squadra di fronte, ma ce la giocheremo con tutte le nostre forze. In campionato è stata una brutta sconfitta, ma abbiamo analizzato gli errori per non ripeterli. E’ un trofeo e vogliamo vincere per tutti, siamo pronti e motivati. Competizione a sé, ma vincendo un trofeo potremmo ritornare in campionato e affrontare con maggiore autostima il girone di ritorno. Importante vincere un trofeo».