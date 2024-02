Danilo: «Inter-Juventus importante, ma una partita da tre punti»

Danilo prima di Inter-Juventus in programma questa sera e importante per la lotta scudetto in Serie A, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita.

SCONTRO DIRETTO – Danilo, tornato titolare in Inter-Juventus, ha parlato così su DAZN: «Ho visto i miei compagni sereni, è una partita importante, ma oggi non finirà la stagione. Tutti guarderanno questa sfida, ma ci sono tre punti in palio. Thuram ha tanta forza e attacca la velocità, però non possiamo guardare solo lui. C’è anche Lautaro Martinez che segna tanto, è una squadra importante ed esperta che sta facendo una grande stagione. Sarà una partita speciale in un ambiente storico come San Siro, ma dobbiamo continuare a fare quello che già stiamo facendo senza mettere troppe pressioni alla squadra».