Inter-Napoli, Osimhen sì o no? Il dubbio di formazione – TS

Inter-Napoli, stasera alle 20.45, vedrà Osimhen a disposizione. Ma non è affatto scontato che l’attaccante nigeriano possa essere in campo, visto il problema fisico accusato venerdì. Tuttosport dà la formazione.



CE LA FA? – Venerdì, a due giorni da Inter-Napoli, Victor Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale della partita di Champions League persa contro il Barcellona. Un allarme che si è acceso per Francesco Calzona, che rischia di non poter avere il suo miglior giocatore per la partita di stasera. Ieri Osimhen è finito nell’elenco dei convocati, ma è l’unica indicazione arrivata da Castel Volturno. Tuttosport lo mette titolare, ma senza nemmeno escludere che alla fine vada addirittura in tribuna. Le certezze in attacco nel Napoli si chiamano Matteo Politano (ex Inter) e Khvicha Kvaratskhelia, il terzo meno. Non dovesse farcela Osimhen al suo posto giocherebbe Giovanni Simeone. Panchina per Piotr Zielinski, che dalla prossima stagione vestirà la maglia nerazzurra, ballottaggio fra un altro ex come Juan Jesus e Leo Ostigard in difesa. Dove è previsto il rientro di Mathias Olivera al posto di Mario Rui. Questa la probabile formazione di Calzona per Inter-Napoli, secondo Tuttosport: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.