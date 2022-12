Inter-Napoli, Lautaro Martinez scalpita! Ma Inzaghi ha scelto l’attacco – SM

Inter-Napoli andrà in scena il 4 gennaio alle 20:45. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Lautaro Martinez scalpita per un posto nell’11 titolare. Inzaghi però ha già scelto la coppia d’attacco per il big match

SCELTA – La stagione dell’Inter ripartirà con il big match di San Siro contro il Napoli, previsto il 4 gennaio alle 20:45. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Lautaro Martinez scalpita per una maglia da titolare contro l’11 di Spalletti. Inzaghi però darà spazio dal 1′ alla coppia Dzeko-Lukaku: il belga, nell’idea del tecnico, si è pienamente ristabilito e, nelle ultime amichevoli, ha affinato l’intesa con l’attaccante bosniaco. Il “Toro” partirà quindi dalla panchina, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Fonte: SportMediaset.it