Henry duro: «Sanchez? Se hai giocato a calcio sai che non è mai giallo!»

L’Inter ha vinto 1-0 contro il Liverpool ieri ad Anfield. Una vittoria che però non è bastata ai ragazzi di Simone Inzaghi per volare ai quarti di finale di Champions League. A complicare il tutto l’espulsione di Alexis Sanchez. Ecco il pensiero di Thierry Henry sull’episodio.

REGOLE – L’Inter ha sfiorato l’impresa contro il Liverpool. Una partita giocata a viso aperto con i nerazzurri capaci di segnare il gol della speranza. A mandare tutto in frantumi il rosso di Alexis Sanchez per un fallo su Fabinho dopo appena un minuto dal gol. Durante il post partita, su Cbs Sport, Thierry Henry ha analizzato duramente quell’episodio. «Se hai giocato calcio sai che non è fallo! A volte credo che l’arbitro debba rileggere le regole, cosa doveva fare Sanchez? Prende palla, ovviamente il piede poi va su Fabinho ma lui calcia il pallone. A velocità normale l’abbiamo rivisto e cosa poteva fare Sanchez? Questo non è mai giallo, se hai giocato a calcio lo sa. E’ impossibile ritirare il piede dopo aver calciato il pallone».

Fonte: Cbs Sport