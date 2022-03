Schmeichel: «Rosso Sanchez, prende palla! Cosa doveva fare?»

L’Inter ha sfiorato la grande impresa ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp. L’1-0 di Lautaro Martínez ha messo paura ai Reds che però sono stati agevolati dal rosso ad Alexis Sanchez. Il secondo cartellino giallo però, secondo molti e anche secondo l’ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel, non c’era.

SITUAZIONE – L’Inter ha vinto 1-0 ad Anfield ma non è bastato. Tanto rammarico per aver sbloccato la partita ma di fatto averla compromessa in un minuto con il rosso di Alexis Sanchez. Un’espulsione che però, per molti, non c’era. Secondo l’ex portiere del Manchester United e della nazionale danese, Peter Schmeichel, il cartellino rosso non c’era. Ecco il suo pensiero a Cbs Sport nel post partita. «Quando stendi la gamba ad alta velocità e l’avversario viene verso di te, non c’è modo di levarla! Sanchez arriva prima sul pallone e la prende lui, questo conta. Cosa doveva fare di più? Non poteva togliersi!».

Fonte: Cbs Sport