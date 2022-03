Inter, niente gol anche col Liverpool. E’ tornata la difesa di ferro?

L’Inter non è riuscita a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Nonostante la vittoria per 1-0 ad Anfield infatti i nerazzurri non sono riusciti a spuntarla sul Liverpool nei 180 minuti. Tante cose positive però dal match di ieri tra cui, la solidità difensiva.

CLEAN SHEET – L’Inter aveva bisogno di un mezzo miracolo ieri ad Anfield per sognare la qualificazione ai quarti di finale. Dopo il 2-0 in favore del Liverpool a San Siro i nerazzurri ci hanno provato in tutti i modi e sono andati vicinissimi all’impresa. Il gol di Lautaro Martínez non è bastato, ma di ieri vanno portate a casa tante cose positive. Tra queste c’è anche la difesa di ferro tornata impenetrabile. Certo, contro il Liverpool ieri sono arrivati 3 legni per i Reds che potevano cambiare la statistica ma un po’ di fortuna ogni tanto non guasta mai. Con lo 0 di ieri di Anfield nel conto delle reti subite, i clean sheet consecutivi salgono a 4 dopo Genoa (0-0), Milan (0-0) e Salernitana (5-0). Inzaghi ha superato il momento nero di febbraio e ha ritrovato gli uomini chiave. La difesa subisce meno, de Vrij è tornato ai suoi livelli con Skriniar e Bastoni ormai delle certezze assolute (vedi articolo). Per continuare a sognare il 20esimo scudetto servirà subire meno gol possibili. L’attacco è tornato a funzionare, ma se dovesse in qualche partita steccare, dovrà bastare anche un gol per spuntarla.