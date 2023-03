Fiorentina, test amichevole prima dell’Inter! Gli obiettivi – CdS

La Fiorentina sfiderà l’Inter dopo la sosta. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport i viola domani disputeranno un amichevole per prepararsi al meglio per la sfida di San Siro

TEST – La Fiorentina continua il suo lavoro di preparazione alla sfida all’Inter, in programma sabato 1 aprile alle 18. I viola, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, disputeranno domani un test contro il Seravezza, formazione di Serie D. L’amichevole, secondo il quotidiano, sarà utile per tenere alta la concentrazione e il motore ai giri giusti in vista della trasferta di San Siro. Italiano, inoltre, approfitterà dei test e della sosta per spingere l’acceleratore sull’inserimento di alcuni elementi in squadra: da Castrovilli, passando per Sottil fino ad arrivare a Brekalo.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini