Retegui non chiude le porte: «Serie A? In futuro chissà, ma sono contento!»

Mateo Retegui in un’intervista su Sky Sport dopo Italia-Inghilterra 1-2, non ha chiuso le porte alla Serie A dov’è seguito in particolare da Inter e Milan.

IL FUTURO – Retegui sogna di giocare in Europa e non chiude le porte alla Serie A: «Abbiamo perso una partita molto importante, però sono contento per il debutto. Ci tenevo a iniziare bene. Quando ho ricevuto la chiamata ero molto orgoglioso di rappresentare l’Italia, sono felice di essere qui. Giocare in Italia? In un futuro magari non troppo lontano, sicuramente mi piacerebbe giocare in Europa. Anche in Italia. Ma ora sono contento di giocare per il Tigre ed è un onore rappresentare la loro maglia».