Calhanoglu, allenamento con il gruppo! Può tornare già per Inter-Monza – SM

Calhanoglu può tagliare le tappe ed essere a disposizione di Simone Inzaghi già per Inter-Monza. Questa è la notizia principale di giornata secondo quanto riportato da Sportmediaset, considerata la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile.

RECUPERO – Hakan Calhanoglu questa mattina alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Infortunatosi nel corso di Turchia-Croazia durante la pausa per le nazionali, il calciatore è stato costretto a fermarsi per una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra che lo ha tenuto fuori per diverse partite. La notizia principale di oggi riguarda il suo ritorno in gruppo e questo significa che potrebbe accelerare i tempi di recupero ed essere a disposizione già per Inter-Monza in programma sabato 15 aprile alle 20:45.

Fonte: Sportmediaset