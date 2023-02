Bologna-Inter, Thiago Motta affida l’attacco a Barrow: la probabile – CdS

Bologna-Inter andrà in scena domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport Thiago Motta si affiderà a Barrow in avanti.

SCELTE – Il Bologna, reduce dal successo di Marassi sulla Sampdoria, si prepara a sfidare l’Inter domenica. Thiago Motta, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe optare per il collaudato 4-2-3-1 con Skorupski in porta. In difesa Posch a destra, Soumaouro e Lucumì in mezzo e Cambiaso a sinistra. Davanti a loro Schouten e Moro in mediana. Dietro a Barrow, unica punta, pronti Orsolini, Dominguez e Soriano.

Fonte: Corriere dello Sport