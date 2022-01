Bologna-Inter, Sanchez favorito in attacco con Lautaro Martinez

Bologna-Inter, i tamponi positivi per i nerazzurri fortunatamente restano solo tre. Alla ripresa del campionato, Lautaro Martinez giocherà in coppia con uno tra Alexis Sanchez e Joaquin Correa.

IN ATTACCO – I positivi all’Inter restano Dzeko, Satriano e Cordaz: i tamponi molecolari effettuati sui sudamericani rientrati dalle vacanze intercontinentali sono risultati negativi quindi Correa, Sanchez, Vecino e Vidal saranno disponibili per il match contro il Bologna. Giovedì quindi in vista della sfida in programma alle 12:30, si va verso la coppia formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con quest’ultimo favorito su Joaquin Correa (pronto a subentrare a partita in corso). L’ex Lazio è a rientro dopo l’infortunio alla coscia rimediato a dicembre. Per quanto riguarda Dzeko, invece, molto probabilmente giocherà domenica, quando si negativizzerà, ma servirà prima un tampone negativo.