Insigne saluta Napoli, ma non resta in Italia: Toronto pronto a chiudere

Insigne pronto a dire addio al Napoli, nessun passo avanti per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il calciatore non resterà neanche in Italia: il Toronto è pronto a chiudere.

IN AMERICA – Insigne è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Toronto, squadre che milita in MLS. L’offerta canadese è di 8 milioni a stagione per cinque stagioni. Il Napoli, invece, è fermo a 3,5 con un bonus di 1,5 milioni. Insigne giocherà con la maglia del Napoli fino a giugno, ma i dirigenti del Toronto vogliono chiudere la trattativa entro marzo, cioè termine ultimo per il mercato americano. Niente Italia, dunque, per Lorenzo Insigne, dato che si era fatto il nome – tra le altre -, anche dell’Inter.