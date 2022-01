Kostic idea più che concreta per l’Inter, ma il preferito resta un altro – SI

Kostic dell’Eintracht Francoforte ha un anno e mezzo di contratto col club tedesco, ma resta un giocatore che può andare via già a gennaio. L’Inter ci pensa, ma per Sportitalia il serbo resta indietro rispetto a un altro nome.

DOPPIA OPZIONE – L’Inter sta concentrando le sue risorse sul mercato per un laterale sinistro. Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte è un nome tornato d’attualità nelle ultime settimane, da tenere in considerazione sia adesso a gennaio sia per giugno. Il preferito, secondo Sportitalia, resta però Lucas Digne dell’Everton, ieri rimasto fuori dalla sfida col Brighton (vedi articolo). L’idea Kostic è comunque valida perché non “scade” con la sessione di calciomercato che inizia oggi.