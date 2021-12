Bologna, fissata la data per la ripresa degli allenamenti: Inter nel mirino

Bologna-Inter è in programma il 6 gennaio alle 12:30. Il match del Dall’Ara segnerà l’inizio del girone di ritorno in Serie A. Fissata la data per la ripresa degli allenamenti

RIPRESA – “Dopo la vittoria di ieri nella trasferta di Sassuolo, ora la squadra godrà di alcuni giorni di riposo per le festività natalizie. La ripresa degli allenamenti in vista di #BFCInter del 6 gennaio è prevista per giovedì 30 dicembre a Casteldebole”.

Fonte: bolognafc.it