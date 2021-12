Pardo: «Dumfries? Giudizi dati troppo in fretta, è cresciuto. Hakimi…»

Pierluigi Pardo, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Denzel Dumfries

GIUDIZI – Queste le parole di Pierluigi Pardo: «Dumfries? È un calciatore importante che sta dimostrando che può far bene. Non va fatto il paragone con Hakimi, le caratteristiche diverse. Abbiamo dato giudizi troppo in fretta, è cresciuto nelle ultime 3-4 partite nonostante dopo la partita contro la Juventus sembrava inadatto. Serviva pazienza, soprattutto per calciatori come lui che arrivano da scuole calcistiche diverse. Sta facendo cose enormi. L’Inter ieri è stata meno brillante contro un grande Torino, Meriti? Sia di Conte che di Inzaghi. Conte ha cambiato la testa di certi calciatori, li ha fatti crescere».