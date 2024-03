Atletico Madrid-Inter, dal Bologna chiari indizi sulla formazione

Archiviata anche la pratica Bologna, Simone Inzaghi adesso pensa già – giustamente – a preparare il ritorno di Champions League di mercoledì. E dalla sfida del Dall’Ara spuntano già le possibili scelte di formazione per Atletico Madrid-Inter.

ROTAZIONI E SCELTE – Dopo (quasi) tre stagioni di Simone Inzaghi, sono ormai chiare le regole delle rotazioni per il tecnico. E a tal proposito, dalle scelte di Bologna-Inter, è facile intuire chi giocherà con ogni probabilità mercoledì in Champions League contro l’Atletico Madrid. Una chiara indicazione a sinistra riguarda Federico Dimarco che – al di là dell’infortunio di Carlos Augusto – ha riposato per tutta la partita contro i felsinei. Lo stesso si può dire di Benjamin Pavard, al 100% pronto per mercoledì. Lo stesso discorso si può applicare anche a Lautaro Martinez, nemmeno impiegato in Bologna-Inter, e pronto a dare il massimo in una partita decisamente importante. Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu hanno disputato parte di gara ieri, ma anche loro non sono in dubbio per la titolarità. Così come Francesco Acerbi, la cui presenza da titolare a Bologna è stata fondamentale per fargli riprendere ritmo partita.

ATLETICO MADRID-INTER, LE PROBABILI SCELTE DI SIMONE INZAGHI

PROBABILE FORMAZIONE – Al netto quindi di quanto visto ieri, questa è la probabile formazione di Atletico Madrid-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.