Inter-Como Women 2-3, le pagelle: Magull, che stella 8! Bowen 4

Inter-Como Women termina 2-3 e la squadra di Rita Guarino chiude male il quindicesimo turno di campionato. Lina Magull è una delle poche stelle che brillano. Bowen fa tanto male in difesa. Di seguito le pagelle di Inter-Como Women.

CETINJA 5 – Giornata sicuramente da dimenticare per il portiere nerazzurro, che viene beffato su almeno due dei tre gol totali del Como. In più occasioni si fa trovare sorpresa e rende facile la vita alle attaccanti avversarie.

Inter-Como Women, pagelle: difesa

MERLO 5,5 – Meno lucida e incisiva rispetto al solito, forse per il ruolo prettamente difensivo che sceglie di darle Guarino. Svolge il proprio compito ma in fase di costruzione compie un po’ troppi errori.

– Dall’86’ THOGERSEN – SV

ALBORGHETTI 6 – Sicuramente la più grintosa del quartetto difensivo, ma non sempre efficace. Prova il salvataggio in extremis sul gol di Karlernas ma prima si fa distrarre dalle proteste.

BOWEN 4 – Prima lascia girare e tirare Kajan sulla rete dell’1-1. Poi compie un’altra leggerezza sul gol del vantaggio definitivo del Como. Un’altra giornata da dimenticare.

ROBUSTELLINI 6 – Dialoga bene sulla fascia con Bonfantini, spesso lanciata in avanti. Soffre, come le compagne, l’aggressività di Kajan.

Inter-Como Women, pagelle: centrocampo

MAGULL 8 – Partita dopo partita conferma le sue doti balistiche e l’inserimento positivo nel gruppo nerazzurro. Con esperienza conquista il calcio di rigore e con precisione lo trasforma in gol. Ma non solo. Gli assist offerti e i palloni conquistati e ripuliti a centrocampo non si riescono a contare. Nel secondo tempo perde un po’ di tono, come tutta l’Inter in generale.

PEDERSEN 5,5 – Sicuramente molto meglio in fase offensiva che nel lavoro in difesa. Insieme a Bowen è disastrosa sul primo gol del pareggio del Como.

CSISZAR 7,5 – Essenziale e preziosa al pari della nuova compagna di reparto. Dimostra, soprattutto nei primi 45′, cattiveria e determinazione. Lotta su tutti i palloni e scatta in avanti con qualità: anche i suoi assist risultano deliziosi in più occasioni.

– Dall’86’ JELCIC – SV

Inter-Como Women, pagelle: attacco

BONFANTINI 6 – Quando serve si fa trovare pronta in area di rigore, come quando praticamente sigla il terzo gol del pareggio nerazzurro. Peccato per il gioco interrotto dall’arbitro.

POLLI 5 – Serata storta e improduttiva. Le arrivano una serie di palloni, anche abbastanza utili, ma non trova mai lo specchio della porta. Quando lo trova c’è Gilardi a opporre facilmente resistenza. Meglio in supporto delle compagne di reparto, con cui scambia bene.

– Dal 66′ SERTURINI 6,5 – Debutto positivo, per voglia di incidere, ma rovinato dal risultato della sfida. Avrà tempo per rifarsi, i presupposti ci sono tutti.

CAMBIAGHI 7 – Come al solito riesce ad imprimere il proprio graffio anche su questa partita, rispondendo immediatamente con grinta e fermezza al gol subito solo tre minuti prima. Tante, però, le possibilità avute nel corso della sfida che potevano essere concretizzate meglio. Nel secondo tempo si perde.

Inter-Como Women, pagelle: coach

GUARINO 5,5 – L’obiettivo del terzo successo consecutivo è fallito. Dopo aver battuto la Roma capolista è quasi un paradosso cadere contro il Como, la cui ultima vittoria risaliva addirittura allo scorso 5 novembre, proprio contro l’Inter Women. Ottima la determinazione nel voler riprendere la sfida, malissimo invece la superficialità impiegata in alcune occasioni. Troppo spesso capita di subire gol facilmente, per incomprensioni o leggerezza.