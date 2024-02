Guarino: «Paghiamo nostri errori. Aiutiamo gli avversari, non noi»

Rita Guarino ha commentato su InterTV la brutta sconfitta dell’Inter Women contro il Milan nell’ultima giornata della Regular Season di Serie A.

ERRORACCI – Rita Guarino è delusa dal risultato: «Siamo state migliori nel secondo tempo, per una volta però commettiamo ingenuità e gli episodi aprono a favore le partite nei confronti degli avversari. Concedere due gol così sposta l’inerzia della partita, poi diventa molto complesso recuperare sotto di due gol. Non sempre ti riesce. Purtroppo più di una volta siamo andati sotto con episodi simili, non possiamo iniziare sempre le partite lasciando il vantaggio agli altri. Un aspetto che non ci aiuta nel corso delle gare per raccogliere i punti che vorremmo raccogliere. In questa stagione si poteva fare di più, ci sono partite che ai punti si potevano vincere. Abbiamo commesso parecchi errori che ci sono costati cari. Sono episodi che rappresentano le uniche occasioni degli avversari. Favoriamo gli altri e non noi stessi. Non ha funzionato ciò. La Poule Scudetto rappresenta per noi la possibilità di misurarci con le migliori del campionato. Dobbiamo alzare il livello e costruire una mentalità che si avvicini a quello che vogliamo»