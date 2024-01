Inter-Sampdoria Primavera 1-0, pagelle: Quieto 7, Tommasi salva

L’Inter Primavera ritrova la vittoria in campionato contro la Sampdoria per 1-0. Successo sporco, sui tre punti ci sono le mani di Francesco Tommasi. Decide Daniele Quieto, le pagelle della gara.

Calligaris 6: Fa un ottimo intervento su Porzi dagli sviluppi di corner, deve uscire prima per un grave infortunio. In bocca al lupo!

– dal 26′ Tommasi 7: Salva il vantaggio dell’Inter negli ultimi dieci minuti con una parata incredibile su Langella sul primo palo.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Spinge quando serve sulla fascia destra, è in totale controllo della fascia.

Stante 6: Non richiamato a particolari interventi difensivi, si fa vedere di più in fase di impostazione durante tutta la partita. Con una girata di sinistro arriva vicino al gol del 2-0 nerazzurro nel secondo tempo.

Matjaz 6: Sfiora il gol di testa su calcio d’angolo battuto da Cocchi, passa la partita a guardare i compagni giocare senza dover impegnarsi troppo.

Cocchi 6.5: Il regista offensivo dell’Inter in assenza di Stankovic è lui. Tutte le palle più pericolose passano dal suo sinistro. Lucido e veloce nel prendere le scelte giuste.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 6: In fase di pressing è sempre un giocatore utile, difatti da una sua corsa nasce l’errore di Uberti che porta al gol di Quieto.

Zanchetta 6: Inizia con un errore in apertura per Kamate, poi sale in cattedra e gestisce al meglio i palloni che gli arrivano con il suo sinistro.

Berenbruch 6: Colui che prova più volte ad imbucare verso gli attaccanti, non riesce mai però mai. Partita opaca per uno come Thomas.

– dal 69′ Akinsanmiro 6: Dà un grandissimo aiuto in fase difensiva quando serve. Si adegua al compito sporco e lo fa egregiamente.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5: Non proprio coinvolto nella manovra nerazzurra, si isola e si rende protagonista solamente di azioni sporadiche in solitaria. Chiude la pessima prestazione con un giallo.

– dall’80’ Spinacce S.V.

Sarr 6: In appoggio fa molto bene, ripulisce le palle alte che l’Inter prova a mandare nei momenti di difficoltà.

– dall’80’ Mosconi S.V.

Quieto 7: Finalmente anche Daniele si sblocca! Secondo gol in campionato a distanza di mesi, freddo dal centro dell’area nell’incrociare e mandare il pallone all’angolino sinistro del portiere.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6.5: Gli era richiesta la vittoria dopo lo stop di Vinovo ed è arrivata. Basta questo per la sufficienza al tecnico dell’Inter Primavera, che si gode il primato in classifica a 37 punti con 38 gol fatti e solo 15 subiti. Anche oggi clean sheet contro la Sampdoria, decisivo Tommasi nel secondo tempo. Non una partita giocata al massimo delle possibilità, non una partita spettacolare, ma tremendamente efficace per i 3 punti guadagnati.