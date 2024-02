Inter-Monza Primavera 2-1, pagelle: Owusu-Mosconi coppia decisiva, 8!

L’Inter vince con il risultato di 2-1 contro il Monza e si mantiene in testa al Campionato Primavera 1. Enoch Owusu e Mattia Mosconi decidono il match, le pagelle della gara del Konami Youth Development Centre.

Raimondi 7: Risponde presente quando serve, come succede ai grandi portieri. Fa un miracolo sul colpo di testa di Antunovic nel secondo tempo.

Inter-Monza Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Lascia campo libero a Kamate con le sue sovrapposizioni, crea spazio per il suo compagno in grandissima forma.

Alexiou 6.5: Sostituisce benissimo Stante, adempie al suo arduo compito e non gli si può chiedere di più. Un ottimo rincalzo per Chivu.

Stabile 6: Ferraris conclude una sola volta dalle sue parti, poi non vede più la palla. Una roccia nella difesa nerazzurra.

– dal 46′ Maye 5.5: Si fa anticipare da Antunovic sul colpo di testa parato da Raimondi, con lui c’è meno sicurezza nel reparto. Non giocava comunque da tanto tempo.

Cocchi 6: Senza Quieto non ha lo spazio per salire e fare male, si limita a controllare la sua zona di competenza in fase difensiva.

– dall’84’ Miconi S.V.

Inter-Monza Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 5.5: Ha l’occasione per segnare con il destro, poi prende anche il palo. Si fa in tre a centrocampo in termini di corsa, ma è protagonista in negativo con il fallo ingenuo da rigore su Ferraris. Vittoria sciupata.

– dall’84’ De Pieri S.V.

Stankovic 5.5: Non è una delle sue prestazioni da ricordare. Si avventura in continue sventagliate e fatica a giocare corto. Deludente ques’oggi.

Berenbruch 6.5: Il passaggio per Spinacce in area di rigore è il suo, chiude perciò con un assist decisivo per la vittoria.

Inter-Monza Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 7.5: Un motorino senza limiti, un concentrato di qualità e tecnica che farebbe gola a chiunque in Europa. Crea le migliori occasioni dell’Inter, si porta a spasso la difesa del Monza e dà dimostrazioni di netta superiorità. Nel secondo tempo cala, dà però inizio all’azione del secondo gol con la verticalizzazione per Owusu.

Sarr 6: La sufficienza arriva perché è presente e si fa vedere molto più spesso rispetto al solito, sbaglia però due occasioni piuttosto facili. Il palo a porta vuota grida vendetta.

– dal 74′ Mosconi 8: È uno degli esordienti, entra con una grinta da grande. Non ha paura di fronte a Mazza e lo spiazza con un colpo di biliardo di sinistro. Gol fondamentale che forse decide un campionato intero.

Spinacce 7: Due da titolare nelle ultime due, i risultati si vedono. La fiducia di Chivu lo aiuta, lui ripaga con un grandissimo gol di sinistro. Decisivo nel momento giusto, ossia a fine primo tempo.

– dal 53′ Owusu 8: Entra benissimo in campo, tra accelerazioni e scatti che spaccano in due la difesa del Monza. Sfrutta il suo fisico su Domanico, lo sposta e si invola verso la porta servendo a tu per tu con il portiere Mosconi. Un pezzo di gol è suo, ingresso perfetto!

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 7: La sua Inter sa reagire anche agli imprevisti, come accaduto quest’oggi con il rigore concesso al Monza. La squadra brianzola non perdeva da quattro partite, ad Interello non ci sono storie. L’allenatore la decide con i cambi, soprattutto quelli offensivi. Owusu e Mosconi portano altri 3 punti che allontanano ulteriormente l’Inter da Torino e Milan. Chivu si gode forse la sua migliore stagione da tecnico nerazzurro della Primavera, manca la ciliegina sulla torta. Appuntamento ai playoff di fine anno.