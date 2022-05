Inter-Cagliari Primavera 0-3 al 45′: pesantissimo svantaggio al riposo

Inter-Cagliari, si è appena concluso il primo tempo della semifinale del Campionato Primavera 1. All’intervallo a Sassuolo la squadra di Chivu è pesantemente sotto 0-3: in gol Desogus due volte e Zito Luvumbo su rigore. Segui QUI il live della partita.



INTER-CAGLIARI PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Malissimo l’Inter nel suo esordio della fase finale del Campionato Primavera 1. Dopo un inizio discreto dei nerazzurri al 12′ filtrante per Isaias Delpupo, falciato da William Rovida appena fuori area: i giocatori del Cagliari chiedono il rosso, ma è giallo perché l’attaccante stava andando sull’esterno. Dalla punizione però segna Jacopo Desogus dal limite, con un destro sul quale proprio Rovida non è certo esente da colpe: 0-1 al 14′. L’Inter fatica a reagire e non riesce a trovare grosse soluzioni degne di nota per impensierire il portiere avversario Andrea D’Aniello. In chiusura di tempo fallo di Franco Carboni su Zito Luvumbo appena entrato in area da destra: calcio di rigore. Lo stesso attaccante angolano trasforma spiazzando Rovida al 43′. Nel primo e unico minuto di recupero conclusione da poco dentro l’area ancora di Desogus col destro, Rovida è di nuovo imperfetto ed è il terribile 0-3. Doppietta per l’esterno sinistro del Cagliari, sarà durissima dover rimontare.

INTER-CAGLIARI PRIMAVERA 0-3 AL 45′ – IL TABELLINO

Inter (4-3-2-1): Rovida; Silvestro, Hoti, Moretti, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola, Zuberek; V. Carboni.

In panchina: Basti, Botis, Jurgens, Iliev, Fontanarosa, Nunziatini, Abiuso, Grygar, Dervishi, Pelamatti, Owusu, Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Cagliari (4-2-3-1): D’Aniello; Sulis, Palomba, Obert, Secci; Kourfalidis, Conti; Zito Luvumbo, Cavuoti, Desogus; Delpupo.

In panchina: Fusco, Masala, Corsini, Idrissi, Caddeo, Schirru, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Astrand, Tramoni, Yanken.

Allenatore: Roberto Concas (Alessandro Agostini squalificato)

Arbitro: Daniele Virgilio della sezione di Trapani (Centrone – Ceolin; Turrini)

Gol: 14′, 45′ +1 Desogus, 43′ rig. Zito Luvumbo

Ammonito: Rovida (I)

Recupero: 1′ PT