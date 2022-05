Bellanova ‘sostituto’ di Perisic per l’Inter? Prima un altro passaggio

Bellanova è uno dei nomi individuati per sostituire Perisic all’Inter, ormai destinato a trasferirsi al Tottenham (vedi articolo). Per il laterale, prima di tutto, c’è però un altro passaggio da fare.

DA RISOLVERE – Raoul Bellanova ha avuto una stagione di alti e bassi al Cagliari. Arrivato in sordina, si è poi imposto da novembre fino a febbraio, prima di un calo nella fase finale della Serie A coi rossoblù retrocessi domenica scorsa pareggiando 0-0 a Venezia. Per lui, in tutto, trentuno presenze e un gol (al Torino). Ora si parla anche di Inter, come soluzione per sostituire Ivan Perisic pronto ad andare al Tottenham. Ha quasi sempre giocato a destra, qualche volta a sinistra (ma nel caso a cambiare fascia sarebbe Matteo Darmian). Bellanova però è di proprietà del Bordeaux, col Cagliari che ha il diritto di riscatto fissato a settecentomila euro. Una cifra che, a breve, sarà esercitata dai sardi (i francesi non credevano granché nel prodotto del settore giovanile del Milan) e sarà il prossimo passaggio. Per Bellanova però il futuro non potrà essere a Cagliari, vista la discesa in Serie B: diventerà un uomo mercato, con una valutazione ovviamente superiore, e occhio all’Inter.