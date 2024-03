Zielinski tra presente e futuro, Inter-Napoli è la sua partita

Piotr Zielinski dal prossimo anno sarà un centrocampista dell’Inter. E proprio domenica sarà, con il Napoli, ospite a San Siro. Per una sfida tra presente e futuro.

ANTIPASTO – Piotr Zielinski, domenica, sarà ospite a San Siro per l’ultima volta da avversario. Inter-Napoli sarà la sua partita, in attesa di godersi il pubblico nerazzurro dalla prossima stagione. Una sfida che per lui rappresenterà il presente e il futuro (prossimo). Resta da capire se Calzona punterà su di lui a centrocampo, un’ipotesi non così remota dal momento che – essendo fuori dalla lista europea del club partenopeo – non ha preso parte alla trasferta di Barcellona. In ogni caso Zielinski resta un giocatore pericoloso da tenere sotto controllo, indipendentemente da una sua partenza da titolare, da un suo ingresso in campo a gara in corso e dal fatto che il prossimo anno vestirà la casacca dell’Inter. Ma questo, Simone Inzaghi, lo sa bene.