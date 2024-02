Sommer e Audero sulla stessa linea e l’Inter rimane inviolabile!

L’Inter si gode la sua difesa di ferro. Con Sommer e Audero, i nerazzurri continuano a non incassare gol. Un vero muro a protezione di una squadra che spinge al massimo.

PROTEZIONE – Non solo gol a raffica, l’Inter di Simone Inzaghi è anche un muro di cemento armato che resta inviolabile per la stragrande maggioranza delle squadre. Sono state poche le avversarie che sono riuscite a beffare la retroguardia dell’Inter da inizio anno a questa parte. Yann Sommer è diventato nel giro di qualche mese il leader indiscusso di una retroguardia che sta segnando la storia di questa stagione.

STOP – Una stagione che potrebbe diventare ancor di più golosa nel caso in cui a maggio venisse cucito lo scudetto e di conseguenza la seconda stella. Con la vittoria di oggi al Via del Mare, l’Inter continua senza sosta verso il suo obiettivo. Con Emil Audero al posto di Sommer, oggi l’Inter è rimasta fedele ai clean sheet. Sono 22 i clean sheet su 35 partite in questa stagione. E solo da gennaio a oggi, sono ben sette le partite in cui l’Inter non ha preso gol su dieci.

CHIUSI – Spesso, nelle ultime uscite, come a Salerno e a tratti anche a Lecce, prima Sommer e oggi Audero, sono stati degli spettatori non paganti. I due hanno assistito il match da posizione privilegiata senza mai mettersi in difficoltà. Di questo va dato atto anche ai difensori dell’Inter che anno saputo gestire sempre bene gli attacchi degli avversari. Ma questo in generale, non solo nelle due uscite citate prima. L’Inter, da inizio stagione a oggi ha concesso solo dodici gol in 25 partite. Nessuna squadra ha fatto meglio del gruppo di Simone Inzaghi nei primi cinque campionati. I primi ad avvicinarsi all’Inter è il Benfica, in Portogallo, che ha concesso 15 reti. Un po’ di più invece a chi occupa il terzo gradino del podio: il PSV ha incassato 22 gol ma con meno partite giocate.