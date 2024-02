Inter-Atalanta, Gasperini senza un titolare? Infortunio nel finale

L’Atalanta mercoledì alle 20.45 avrà il recupero della ventunesima giornata di Serie A sempre al Meazza contro l’Inter. Dalla partita appena conclusa col Milan arriva un infortunio per la squadra di Gasperini.

LO STOP – Pareggio per 1-1 dell’Atalanta col Milan, nella prima di due partite in tre giorni dei bergamaschi al Meazza. Mercoledì alle 20.45 contro l’Inter per Gian Piero Gasperini potrebbe esserci un titolare in meno: Giorgio Scalvini. Il difensore, all’87’, in uno scontro di gioco fortuito con Theo Hernandez è caduto male e si è subito toccato la spalla sinistra molto dolorante. Soccorso in campo dallo staff medico, è dovuto uscire con Rafael Toloi al suo posto. Condizioni di Scalvini da monitorare in vista di Inter-Atalanta, essendoci solo tre giorni di distanza. Si attendono ulteriori novità dal Meazza in questo post partita. Orobici intanto quinti a -2 dalla zona Champions League occupata dal Bologna, con una gara in meno.