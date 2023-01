Monza-Inter, gerarchie intatte sulle fasce? Gosens scalpita!

Stasera si giocherà Monza-Inter, anticipo delle 20.45 della diciassettesima giornata di Serie A. Robin Gosens spera in una maglia da titolare.

GERARCHIE SOLIDE – Oggi alle 20.45 l’Inter scenderà in campo a Monza. Con l’obiettivo di dare seguito alla partita di mercoledì contro il Napoli (qui gli highlights video). Ossia ottenere una vittoria di carattere e convincente per continuare la rincorsa in classifica. Motivo per cui Simone Inzaghi punterà sul miglior undici possibile per affrontare la squadra di Raffaele Palladino (qui le ultime novità). Rispetto alla vittoria sul Napoli, il tecnico nerazzurro cambierà due, massimo tre giocatori. Al centro della difesa dovrebbe tornare Stefan de Vrij. Mentre Denzel Dumfries è pronto per tornare dal 1′ sulla fascia destra. Davanti dovrebbe infine tornare titolare Lautaro Martinez, al posto del match winner Edin Dzeko. A sinistra, invece, Federico Dimarco dovrebbe essere abbastanza sicuro di partire titolare. Con grande delusione di Robin Gosens, ormai pienamente recuperato.

SE NON ORA, QUANDO? – L’esterno tedesco viene da 25 ottimi minuti contro il Napoli. Eppure, secondo quanto trapela da Appiano Gentile in queste ore, anche in Monza-Inter dovrebbe partire dalla panchina. Come già avvenuto 15 volte in stagione. Su 19 presenze di Gosens, appena 4 sono da titolare. Di cui solo una in Serie A. Alla prima giornata contro il Lecce, il 13 agosto. Questo nonostante una condizione fisica ritrovata, e 2 gol da subentrato (tra cui quello “storico” di Barcellona). La partita di stasera a Monza, così come le prossime contro Parma (martedì in Coppa Italia) e Verona (sabato prossimo) sembrano occasioni perfette per ritrovare una maglia da titolare. E riscrivere il suo futuro con l’Inter, che al momento si ferma al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto). Gosens scalpita per giocare sempre più: sta a Inzaghi sfruttare al meglio tutti i cavalli dei muscoli del numero 8 nerazzurro.