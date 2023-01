Monza-Inter, la continuità obbligatoria da dare come segnale dopo il Napoli

Monza-Inter si giocherà alle ore 20.45. Dopo la grande vittoria sul Napoli è necessario dare un valore concreto ai tre punti di mercoledì, proseguendo la rincorsa in Serie A.

OBIETTIVO CONFERME – Monza-Inter è la prima trasferta del 2023, in un gennaio ricco di partite, e contiene al suo interno una parola chiave: continuità. Stasera la squadra di Simone Inzaghi cerca la quarta vittoria consecutiva in Serie A, filotto avvenuto nella prima parte di stagione soltanto a ottobre. L’1-0 al Napoli di mercoledì, portandosi a casa lo scalpo della capolista imbattuta sino a tre giorni fa, è un grande risultato ma bisogna costruirci qualcosa sopra. Fermarsi all’U-Power Stadium, in una sfida giocata finora solo in Coppa Italia (vedi articolo), vorrebbe dire ridimensionare la grande prova che ha aperto il 2023. La classifica, visto che la vetta dista ancora otto punti, non ammette nuovi passi falsi: serve proseguire il filotto per tenere aperta la competitività.

RISPOSTE DALL’ATTACCO – L’Inter a Monza dovrebbe riproporre Romelu Lukaku dal 1′. Simone Inzaghi ha riavuto il suo numero 90 dopo i tanti problemi fisici e la sensazione è che lo rimetterà titolare, per farlo poi riposare martedì in Coppa Italia col Parma. Considerato che Edin Dzeko è intoccabile per status acquisito, visto come ha chiuso il 2022 e aperto il 2023, si preannuncia una nuova panchina per Lautaro Martinez. Non dovrebbero essere tanti i cambi rispetto a tre giorni fa, con gli olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries che si candidano per tornare titolari. Nel Monza invece Raffaele Palladino non avrà ancora a disposizione l’ex Stefano Sensi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Monza-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).