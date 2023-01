Inzaghi ordina rotazioni dal Monza. La probabile formazione dell’Inter – TS

Per la partita con il Monza Simone Inzaghi ha in mente due cambi possibili per la formazione titolare. Secondo Tuttosport, questi saranno i primi undici dell’Inter in vista della difficile trasferta in programma questa sera.

CAMBI – Il Monza può essere un’insidia nelle idee di Simone Inzaghi, che ordina rotazioni ma senza esagerare. La formazione vincente contro il Napoli verrà riconfermata, ma secondo Tuttosport non totalmente. Per l’Inter sono previsti due cambi tra i primi undici che scenderanno in campo all’U-Power Stadium. Il primo riguarda la fascia destra, dove Denzel Dumfries è favorito su Matteo Darmian. C’è bisogno di spinta e di una partita maggiormente offensiva, l’olandese sembra la soluzione più adatta. L’altra modifica riguarderà la difesa, dove Stefan de Vrij ritornerà da titolare ai danni di Francesco Acerbi. A centrocampo non ci saranno cambiamenti, la vittoria con il Napoli ha dato importanti segnali per il futuro. La probabile formazione dell’Inter per la sfida con il Monza sarà: Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino