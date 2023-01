Brozovic, altro infortunio da superare. Prudenza in ottica Supercoppa – TS

L’Inter tornerà in campo fra poche ore in vista del match da disputare con il Monza. Gli assenti sono ridotti al minimo per Simone Inzaghi, che però dovrà ancora aspettare il suo regista Marcelo Brozovic.

RISCHI – L’Inter non vuole correre rischi in vista della trasferta di Monza. La squadra tornerà in campo fra poche ore, ma non è al completo. Ci sarà un assente che ormai è alle prese con diversi problemi da settembre: Marcelo Brozovic. Il croato si è allenato a parte anche ieri ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi predica calma e prudenza per le prossime settimane. La Supercoppa Italiana da giocare contro il Milan è vicina, secondo Tuttosport l’obiettivo del tecnico piacentino è riaverlo almeno per il giorno della partita più importante di questo frenetico gennaio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino