Monza-Inter, senza Rovella Palladino costretto a cambiare formazione

In Monza-Inter domani alle 20.45 non ci sarà Rovella, che non ha recuperato in tempo da un infortunio che lo ha già tenuto fuori mercoledì a Firenze (vedi convocati). Palladino dovrà fare ancora una volta la formazione con risorse ridotte a centrocampo.

NUOVE OPZIONI – Per Monza-Inter, oltre all’ex Stefano Sensi fuori da tempo, Raffaele Palladino dovrà rinunciare anche a Nicolò Rovella. Un problema fisico ha costretto il centrocampista ex Juventus a saltare già la partita di mercoledì (avantieri) a Firenze. Lì ha giocato al suo posto Filippo Ranocchia, assieme a Matteo Pessina, e dovrebbe essere la stessa scelta per domani. L’alternativa è abbassare Andrea Colpani e inserire sia Dany Mota sia Andrea Petagna, come da apertura fatta in conferenza stampa (vedi articolo), assieme a Gianluca Caprari che è l’unico sicuro del posto nel tridente offensivo. Il modulo sarà un 3-4-2-1.

DIFENSORE GOLEADOR – Nel Monza atteso dalla sua prima sfida in Serie A contro l’Inter (vedi precedenti) si è scoperto realizzatore Carlos Augusto. Il brasiliano, che giocherà largo a sinistra ma può fare anche il terzo centrale, ha segnato quattro gol di cui tre nelle ultime quattro giornate. Sulla fascia destra invece andrà Patrick Ciurria. Un ex è il portiere, Michele Di Gregorio, che fin da inizio stagione è stato preferito ad Alessio Cragno dopo aver guidato i brianzoli alla promozione nella scorsa Serie B (ottenendo così il riscatto a quattro milioni di euro). Dopo l’assurdo episodio dell’accoltellamento subito a fine ottobre Pablo Marì è tornato in campo nell’1-1 con la Fiorentina da subentrato, ora dovrebbe rientrare anche da titolare. Con lui nei tre dietro Marlon e Armando Izzo più di un altro dal passato nerazzurro, Luca Caldirola. Questa la probabile formazione di Palladino per Monza-Inter: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Ranocchia, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Petagna.