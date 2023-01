Precedenti Monza-Inter: inedita in Serie A, ma ce ne sono in Coppa Italia!

Monza-Inter si giocherà domani alle 20.45 e i precedenti sono tutti in Coppa Italia. Essendo la prima volta in Serie A per i brianzoli non ce ne sono – ovviamente – in campionato.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Monza-Inter numero 5 in trasferta. Si è finora giocato soltanto in Coppa Italia: 3 le affermazioni nerazzurre e 1 pareggio, con 7 gol fatti e 2 subiti. Considerando anche le partite in casa sono 5 le vittorie dell’Inter, 1 del Monza e 1 pari, 13 reti all’attivo e 7 al passivo. L’U-Power Stadium (noto anche come Brianteo) ha però ospitato anche altre partite, dalle amichevoli (per esempio quella contro la Dinamo Kiev dell’agosto 2021, prima di Edin Dzeko all’Inter) a gare ufficiali (0-1 il 18 novembre 1997 contro il Piacenza nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia, conquistando la qualificazione per effetto dello 0-3 dell’andata).

IL RACCONTO – Il primo dei precedenti ufficiali fra Inter e Monza vede l’unica vittoria dei brianzoli, 1-4 il 7 giugno 1958. Ventidue giorni più tardi finisce 1-3 in casa dei biancorossi, che ottengono poi sempre sul proprio campo l’altro risultato positivo con l’1-1 del 13 settembre 1970. Poi solo affermazioni nerazzurre: 0-2 l’11 maggio 1978, 3-0 il 31 sempre dello stesso mese e anno. L’ultima volta a Monza è del 5 settembre 1990, quando un rigore di Andreas Brehme nel finale vale la vittoria per la squadra di Giovanni Trapattoni, poi qualificata grazie al 2-1 del ritorno. Con una particolarità: di nuovo in campo al Brianteo, perché il Meazza non era a disposizione. Nell’occasione, dopo i gol di Sergio Battistini e Nicola Berti, per i biancorossi a segno un futuro interista: Luigi Di Biagio.