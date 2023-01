Inter, le manovre in attacco, chi rimane, chi parte e chi arriva – SI

L’Inter è al lavoro per sistemare il reparto offensivo, che ha qualche situazione in sospeso. Oltre al prestito di Lukaku, si sta parlando del rinnovo di Edin Dzeko.

RINNOVO – L’Inter è convinta da quanto visto da Edin Dzeko finora e punta a rinnovarlo. A Sportitalia, ne ha parlato Michele Moretti: «Si sta parlando di un possibile rinnovo per Dzeko. Probabile un rinnovo per un altro anno a una cifra più bassa. Va ricordato che al momento guadagna 5,5 milioni. Le parti si incontreranno e ne hanno già parlato. La cifra è vicina a quanto si pensava di offrire a Thuram. La società pensava a un’offerta attorno ai 5 milioni per i prossimi 4 anni. Cifra che in Premier League verrà battuta senza grossi problemi. La concorrenza c’è e non sarà facile». La trattativa per il francese non è mai stata facile, anzi.

OFFERTE – Moretti ha poi continuato riguardo la situazione di Marcus Thuram: «Per Thuram ci sono tanti club che possono anticipare a gennaio l’Inter. I nerazzurri puntano a prenderlo a zero a giugno. Diventa difficile perché ci sono già ora squadre disposte a offrire una cifra per prenderlo ora. Oltre al fatto che a giugno possono offrire molto di più dell’Inter al giocatore. Dipenderà anche dalla situazione in attacco dei nerazzurri. Dovessero arrivare offerte per Correa, non verranno fatte carte false per trattenerlo anzi. Difficile però considerando quanto è stato pagato. Bisogna vedere come finirà la stagione di Lukaku, probabile che il prestito venga rinnovato». Tanti dunque i movimenti in attacco che attendono la società nerazzurra.