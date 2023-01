Darmian, proposta rinnovo Inter chiara: contratto non solo minimo

Darmian dovrebbe prolungare la sua permanenza all’Inter anche oltre il 30 giugno, data di scadenza dell’attuale contratto. Sky Sport dà per probabile il rinnovo.

RIMANE QUASI CERTO – Matteo Darmian rinnoverà con molta probabilità in tempi rapidi il suo contratto con l’Inter. La scadenza di quello attuale è al 30 giugno, ma a breve dovrebbe arrivare la firma su un nuovo accordo. Sky Sport segnala come non sarà al minimo: si va verso un altro anno più uno ulteriore con opzione. Darmian, che ha compiuto trentatré anni lo scorso 2 dicembre, potrà così proseguire la sua esperienza all’Inter (iniziata a settembre del 2020, preso dal Parma) fino al 2025.