Serie A, la classifica aggiornata dopo la 16ª giornata: l’Inter accorcia!

Il trionfo dell’Inter per 1-0 sul Napoli (vedi articolo) toglie l’unica imbattibilità rimasta in Serie A: adesso è caduta anche la prima in classifica. Sorridono le inseguitrici Juventus e Milan, vittoriose in precedenza, chi stecca è la Lazio battuta dal Lecce mentre l’Atalanta evita la sconfitta in pieno recupero. Si torna in campo già da sabato pomeriggio, stavolta non più tutte lo stesso giorno.

SERIE A 2022-2023 – 16ª GIORNATA

Salernitana-Milan 1-2 10′ Rafael Leao, 15′ Tonali, 83′ Bonazzoli (S)

Sassuolo-Sampdoria 1-2 25′ Gabbiadini, 28′ Augello, 64′ rig. D. Berardi (SAS)

Spezia-Atalanta 2-2 8′ Gyasi, 31′ Nzola, 77′ Hojlund (A), 92′ Pasalic (A)

Torino-Verona 1-1 45′ Djuric (V), 64′ Miranchuk

Lecce-Lazio 2-1 14′ Immobile (LA), 57′ Strefezza, 71′ Colombo

Roma-Bologna 1-0 6′ rig. Pellegrini

Cremonese-Juventus 0-1 91′ Milik

Fiorentina-Monza 1-1 19′ Cabral, 61′ Carlos Augusto (M)

Inter-Napoli 1-0 56′ Dzeko

Udinese-Empoli 1-1 3′ Baldanzi (E), 70′ Pereyra

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 41

Milan 36

Juventus 34

Inter 33

Lazio 30

Roma 30

Atalanta 28

Udinese 25

Torino 22

Fiorentina 20

Bologna 19

Lecce 18

Empoli 18

Salernitana 17

Monza 17

Sassuolo 16

Spezia 14

Sampdoria 9

Cremonese 7

Verona 6

PROSSIMO TURNO

DICIASSETTESIMA GIORNATA SERIE A

Fiorentina-Sassuolo sabato 7 gennaio ore 15

Juventus-Udinese sabato 7 gennaio ore 18

Monza-Inter sabato 7 gennaio ore 20.45

Salernitana-Torino domenica 8 gennaio ore 12.30

Lazio-Empoli domenica 8 gennaio ore 15

Spezia-Lecce domenica 8 gennaio ore 15

Sampdoria-Napoli domenica 8 gennaio ore 18

Milan-Roma domenica 8 gennaio ore 20.45

Verona-Cremonese lunedì 9 gennaio ore 18.30

Bologna-Atalanta lunedì 9 gennaio ore 20.45