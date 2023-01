Inter-Parma, Buffon in campo a San Siro? Pecchia recupera lui e altri tre – CdS

Torna il nuovo anno, riparte il campionato e anche la Coppa Italia: martedì 10 gennaio, difatti, l’Inter scenderà in campo a San Siro per sfidare il Parma allenato da Fabio Pecchia, in Serie B. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, il tecnico per la sfida con i nerazzurri ha recuperato Gianluigi Buffon e altri tre elementi, tutti potenzialmente schierabili.

IN COPPA – Inter-Parma sarà la prima sfida di Coppa Italia del nuovo anno, con i nerazzurri impegnati a San Siro contro la formazione di Serie B, da non sottovalutare. Fabio Pecchia guarda al mercato, ma spera nel recupero di Gianluigi Buffon, ma anche Romagnoli, Mihaila e Charpentier. Tutti rientrati in gruppo nell’anno nuovo e che potrebbero essere in campo martedì in Coppa a Milano contro l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Santo e Paolo Grossi