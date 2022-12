Gosens-Inter, matrimonio rinviato al 2023? Obiettivo: evitare doppia beffa

Robin Gosens è chiamato a un 2023 da protagonista con la maglia dell’Inter. E il club dovrà valorizzare al massimo il laterale tedesco. Per evitare una doppia beffa, già a partire dal 1° febbraio.

ANNO DI PROVA – Robin Gosens e l’Inter si avviano al resoconto del primo anno insieme. Un 2022 ben più che problematico per il laterale tedesco. Che in nerazzurro ha all’attivo 27 presenze, 3 gol e un assist. Tuttavia il numero 8 è partito titolare solo in quattro occasioni. E in 27 partite ha giocato 723 minuti. La media è semplice da calcolare: meno di mezz’ora a partita, 26 minuti per l’esattezza. Troppo poco per un giocatore costato 25 milioni di euro. Che ora ha l’occasione di riscattarsi e rilanciarsi. Ma il rischio della (doppia) beffa è dietro l’angolo per l’Inter.

Perché l’Inter non può permettersi di perdere Gosens (ad oggi)

RISCHIO BOOMERANG – Il contratto che lega Gosens all’Inter scade il prossimo 30 giugno. Ciò significa che il tedesco potrà accordarsi con un nuovo club già a partire dal 1° febbraio, tra poco più di un mese. E a sua volta per il club significherebbe vanificare un investimento di 25 milioni nell’arco di un anno. E l’eventuale uscita di Gosens a parametro zero porterebbe con sé un’altra beffa. L’Inter dovrebbe infatti sostituirlo rimediando il budget necessario in altri modi, e senza sfruttare la sua partenza. Un’evenienza che le casse nerazzurre – ad oggi – non possono in alcun modo prendere in considerazione.

OBIETTIVO CHIARO – Il 2023 deve essere l’anno del rilancio, tanto per l’Inter quanto per Gosens. Il tedesco è già il protagonista di uno dei primi tre highlight della stagione (il suo gol al Camp Nou contro il Barcellona). Ma quel momento di euforia appartiene già al passato. Gosens deve guadagnarsi la permanenza in nerazzurro, ottenendo un rinnovo contrattuale. Possibilmente sfruttando il piazzamento in Champions League dell’Inter. Solo dopo si potrà eventuale parlare di mercato in uscita per lui.