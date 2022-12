Inter, con il Sassuolo prove per il Napoli: bene l’asse Dzeko-Lukaku – CdS

Con Il Sassuolo è arrivata l’ennesima prova convincente per l’Inter di questa mini preparazione invernale. Da quello che si legge sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha fatto scelte tattiche ben precise in vista della sfida al Napoli. Tra le cose provate si è rivista nuovamente l’asse offensiva tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

PROVE GENERALI − L’amichevole di ieri contro il Sassuolo ha evidenziato ancora una volta in questa preparazione l’ottimo stato di forma dell’Inter. I nerazzurri hanno svolto una partita accorta, rischiando il giusto e colpendo l’avversario alla prima occasione utile. Secondo il Corriere dello Sport questa scelta è stata fatta volutamente da Inzaghi in preparazione delle sfida al Napoli. Contro gli emiliani il tecnico ha infetti effettuato le prove generali per la gara del 4 gennaio. Ciò che si è visto ieri, ovvero una squadra che aspetta l’avversario per poi aprirsi gli spazi in contropiede, verrà sicuramente riproposto contro gli uomini di Luciano Spalletti. Così come il grande pressing alla ricerca della riconquista immediata del pallone e l’asse d’attacco Edin Dzeko–Romelu Lukaku. I due non hanno ancora l’intesa della Lu-La, ma i loro movimenti sono sempre funzionali e finalizzati ad agevolare il gioco del compagno e della squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno