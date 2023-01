Lautaro Martinez gran tesoro per l’Inter! I calciatori più preziosi in Serie A

Cies Football ha pubblicato la classifica dei calciatori più preziosi in Serie A e la presenza dell’Inter è importante. Lautaro Martinez occupa una posizione di spicco e un suo compagno nerazzurro gli è molto vicino.

GIOIELLI – Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono i due gioielli in assoluto più importanti dell’Inter. Cies Football ha pubblicato una speciale classifica dei calciatori più preziosi in Serie A. L’argentino è addirittura primo, con un valore di 87.5 milioni di euro. I Mondiali vinti, ma da panchinaro, sembrano non aver influito sulla caratura internazionale dell’attaccante. Il centrocampista italiano invece occupa il terzo posto alle spalle di Dusan Vlahovic, con un valore di 80.1 milioni di euro. Un altro nerazzurro è presente in graduatoria, precisamente alla decima posizione: Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 vale 49.7 milioni.