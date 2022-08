Inzaghi, obiettivo raggiunto: con la Pergolettese nessun gol subito

Inter-Pergolettese ha visto i nerazzurri tornare ad avere zero gol al passivo. Al netto degli avversari, una buona notizia per Inzaghi.

SEGNALE ARRIVATO – L’allenamento congiunto con la Pergolettese aveva un focus specifico per Inzaghi. Per quanto non fosse un impegno ufficiale, serviva un segnale alla voce difesa. L’Inter infatti nel suo ritiro ha subito un po’ troppo in fase difensiva. In particolare, sempre almeno una rete al passivo. Sempre. La buona notizia è che il segnale è arrivato.

PASSI AVANTI – Il test con la Pergolettese non era così impegnativo. E Inzaghi ha anche mischiato le carte, alternando i suoi giocatori nelle formazioni. Ma, giusto per capirci, in condizioni simili nell’ultimo allenamento congiunto con la Pro Sesto l’Inter era andata addirittura sotto nel punteggio. Ieri nulla di tutto questo. La difesa ha retto e gli highlights sono tutti per l’attacco, con Dzeko finalmente protagonista. Il modo migliore per arrivare all’ultima amichevole.

CONFERMA NELL’ULTIMA AMICHEVOLE – Il test col Villarreal non va affatto sottovalutato. Gli spagnoli stanno vivendo un precampionato decisamente brillante e dunque rappresenteranno una vera prova generale in vista di Lecce. Serve un’Inter con idee offensive, ma anche difensivamente affidabile. Con la Pergolettese Inzaghi ha avuto delle risposte positive. Che vanno subito confermate a un livello superiore.