Mancini: «Vorrei finale Champions League Juventus-Inter! Inzaghi bravo»

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha risposto ad alcune domande in merito al percorso in Champions League delle squadre italiane, Inter compresa. Il CT immagina una finale tutta italiana. Poi qualche considerazione sui tecnici delle tre big di Serie A. Il suo parere su Simone Inzaghi

MIX ERIKSSON-BOSKOV − Il CT Mancini descrive il suo tecnico ideale: «Trovo sia il mix perfetto perché sono all’opposto: tra aspetto caratteriale e tattico, e nel saper giocare con qualunque modulo e tipo di calciatore. Oggi direi Pioli, mi sembra appunto quel mix. Poi bisogna conoscere bene la persona. Ma anche Simone Inzaghi è bravo e Allegri ha esperienza. Ma in genere i tecnici italiani sono bravi».

CHAMPIONS LEAGUE − Così Mancini sulle possibilità di vittoria di una squadra italiana in Europa: «La Juventus si è rinforzata tantissimo, l’Inter è sempre forte e il Milan sta migliorando. E non è vero che vincono solo le più forti: questa è la bellezza della Champions League che, fra l’altro, diventa vera da marzo. Anche se non sei favorito puoi farcela. Le squadre italiane devono crederci sempre. Prossima finale? Non so! Direi Juventus-Inter. Oppure Milan-Napoli. Insomma vorrei rivedere una finale italiana».

Fonte: Il Giornale − Riccardo Signori