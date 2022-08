VIDEO – Inter-Pergolettese 8-0, gli highlights dell’allenamento congiunto

Inter-Pergolettese è terminata 8-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi: è uscito il video con le immagini. L’allenamento congiunto di Appiano Gentile ha visto in gol anche la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Romelu Lukaku. A seguire i gol e gli highlights.

HIGHLIGHTS − Inter-Pergolettese 8-0 nell’allenamento congiunto di oggi. Partita senza storia ad Appiano Gentile con l’Inter che ha sfidato nel tardo pomeriggio la squadra militante in Serie C. Ottima sgambata per i ragazzi di Simone Inzaghi. In gol Lautaro Martinez che ha segnato una doppietta. Tra gli attaccanti a segno anche Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Le restanti marcature sono state siglate da Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Hakan Calhanoglu. Fra tre giorni sarà amichevole vera e propria, a Pescara contro il Villarreal (ore 20.30) a una settimana esatta dall’inizio della Serie A.

Le immagini dell’allenamento congiunto tra Inter e Pergolettese in esclusiva sul nostro sito 😎👇#ForzaInter — Inter (@Inter) August 3, 2022

Questo il video con gli highlights di Inter-Pergolettese, dagli account ufficiali della società.