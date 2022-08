Il Villarreal spazza il Levante nel test pre-Inter: un traguardo nel mirino

Il Villarreal prima dell’amichevole con l’Inter, in programma sabato alle ore 20.30 allo stadio “Adriatico” di Pescara, ha affrontato il Levante. La squadra di Emery porta a casa la vittoria difendendo l’imbattibilità nel precampionato

IMBATTUTI – Il Villarreal di Unai Emery ha sfidato il Levante in un test amichevole che precede quello con l’Inter, in programma sabato a Pescara. La squadra di Unai Emery si impone con un netto 3-1, prendendo gol solo al 90′. Il vantaggio è stato siglato da Pervis Estupiñán, poi Fernando Niño raddoppia e José Luis Morales chiude le marcature. Il Levante sigla il gol della bandiera a partita praticamente finita con Vicente Iborra. Il Villarreal rimane imbattuto in questa fase di precampionato: l’Inter proverà a impedire agli spagnoli di raggiungere il traguardo.