Inter-Pergolettese, allenamento congiunto con focus specifico sulla difesa

Alle 18.30 l’Inter disputerà un allenamento congiunto con la Pergolettese. Per Inzaghi c’è un obiettivo specifico: migliorare la fase difensiva.

FOCUS SPECIFICO – L’allenamento congiunto con la Pergolettese previsto per questa sera è il penultimo test del precampionato dell’Inter. Non una vera amichevole, ma quasi. Una sgambata che per Inzaghi ha un focus ben preciso: stringere le viti della fase difensiva.

ABITUDINE SBAGLIATA – Per quanto il test non sia probante e nemmeno un’amichevole vera, all’Inter serve tornare a zero alla voce gol subiti. Gli uomini di Simone Inzaghi infatti hanno subito gol in tutti i test disputati fino ad ora, compresi gli allenamenti congiunti tranne il primo con la Milanese. Abituarsi ad avere reti al passivo non fa bene, nemmeno in precampionato. Prima dell’ultima amichevole col Villarreal di sabato, dove ci saranno le prove generali per Lecce, serve un passo avanti già in Inter-Pergolettese.

SVOLTA DA TROVARE – Sia chiaro, ci sono molti alibi per Inzaghi per la questione dei gol subiti. Le assenze, gli esperimenti, la preparazione, le linee difensive quasi sempre raffazzonate. Ma queste giustificazioni possono reggere per le amichevoli, con squadre di livello più alto e più avanti nella preparazione. L’Inter ha bisogno anche di certezze in fase difensiva. E Inter-Pergolettese non fa eccezione. Anzi.