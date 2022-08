È già un Lautaro Martinez formato Serie A: nuovo obiettivo all’Inter

Lautaro Martinez sta disputando un precampionato molto importante. Ieri altra doppietta contro la Pergolettese (vedi highlights). Quest’anno ha un obiettivo chiaro

FORMATO SERIE A − È un Lautaro Martinez in grande spolvero. L’argentino è il vero grande protagonista del ritiro Inter. Ieri contro la Pergolettese altra doppietta per il Toro nerazzurro che è salito a quota dieci gol nella classifica marcatori precampionato. Lautaro Martinez sta dunque riprendendo la stagione da dove l’aveva terminata: ossia dal gol. Sabato sera contro il Villarreal avrà l’occasione di incrementare il proprio bottino e presentarsi alla prima dell’anno contro il Lecce tirato a lucido sia fisicamente che mentalmente. Se vincere aiuta a vincere (considerando il collettivo) non è da meno l’altra massima: segnare aiuta a segnare. Anche le amichevoli e i cosiddetti allenamenti congiunti sono dei test da sfruttare al massimo. Lo scorso anno il Toro è stato il miglior marcatore della stagione dell’Inter con venticinque centri in 49 partite. In questa stagione dovrà dividersi l’attacco con l’amico Romelu Lukaku, in crescita nelle ultime uscite. L’obiettivo sarà quello di toccare almeno quota 30.