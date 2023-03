Inter, sosta provvidenziale: un’opportunità per Inzaghi

La sosta per le nazionali arriva in un momento provvidenziale per l’Inter, decisamente con il fiato corto dopo gli ultimi impegni ravvicinati che hanno richiesto un grande dispendio di energie fisiche e mentali. Inzaghi ha una grossa opportunità.

PAUSA NECESSARIA – Le ultime partite per l’Inter sono state decisamente dispendiose dal punto di vista fisico e mentale. Emblematica la gara di martedì in Champions League contro il Porto, dove i nerazzurri hanno letteralmente dato ogni stilla di energia. Lo si è visto soprattutto con Federico Dimarco e Matteo Darmian, usciti dal campo sfiniti. Ma anche Alessandro Bastoni, che ha purtroppo dovuto alzare bandiera bianca e a causa di un infortunio non sarà a disposizione per Inter-Juventus. Per questo la sosta per le nazionali che sta per arrivare è provvidenziale: un’occasione (per chi resta ad Appiano Gentile) di tirare il fiato.

RECUPERI – La sosta è anche un’occasione per Simone Inzaghi di poter lavorare con i giocatori che non partiranno con le proprie nazionali e per recuperare gli infortunati. L’Inter a partire da aprile avrà nuovamente un tour de force vero e proprio che porta a fine stagione: campionato, quarti di Champions League e semifinali di Coppa Italia. In un doppio confronto sicuramente tutt’altro che abbordabile contro la Juventus. Avere tutti i giocatori a disposizione e al meglio delle proprie condizioni fisiche è fondamentale per l’Inter. In questo senso la partenza per le rispettive nazionali di giocatori non al 100% come Milan Skriniar o Marcelo Brozovic può anche aiutare per far mettere più minuti nelle gambe possibili. Per concludere la stagione nel migliore dei modi.