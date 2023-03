Bergomi: «Commento di Porto-Inter? Emotività del momento!»

Beppe Bergomi è stato protagonista di un commento tecnico piuttosto concitato in Porto-Inter di martedì. Negli studi di Sky Sport, l’ex difensore e capitano nerazzurro ha spiegato l’emotività di quel momento.

COMMENTO CONCITATO – La sofferenza di tutti i tifosi nerazzurri in Porto-Inter nel finale di partita è stata anche la sofferenza di Beppe Bergomi al commento tecnico per Sky Sport. Proprio l’ex difensore nerazzurro ha spiegato le sue emozioni nel finale della partita: «In quel momento bisognava stare un po’ compatti. Vedevo la squadra un po’ slegata, specialmente le punte. Lì in quel finale è poi venuta fuori l’emotività del momento».