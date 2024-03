Inter, si avvicina il rientro in campo. Inzaghi e le prime grane

L’Inter si avvicina al rientro in campo ad Appiano Gentile. Mercoledì pomeriggio c’è il primo appuntamento per i ragazzi di Simone Inzaghi. Qualche problema da risolvere per il tecnico nerazzurro.

ALLENAMENTI – Il rientro ad Appiano Gentile per i giocatori dell’Inter si avvicina. Dopo questa breve vacanza concessa ai non convocati dalle rispettive nazionali mercoledì pomeriggio c’è in programma il primo allenamento di preparazione alla partita di lunedì prossimo con l’Empoli. Simone Inzaghi non avrà tutti a disposizione, perché ci sono ancora amichevoli da disputare. Dall’Argentina di Lautaro Martinez a Los Angeles fino alla Francia di Benjamin Pavard e Marcus Thuram impegnata con il Cile di Alexis Sanchez.

Inter, i problemi di Inzaghi

PROBLEMI – Questa sarà l’ultima sosta per le nazionali prima della fine della stagione. Anche menomale visto ciò che è successo negli ultimi giorni. Yann Sommer è tornato dalla Svizzera con una distorsione alla caviglia, Stefan de Vrij con un problema all’adduttore della coscia destra che lo terrà fermo per due settimane o più. Inzaghi fa la conta e deve risolvere diverse grane in vista della partita di Pasquetta. Tra poche ore arriverà in più la sentenza relativa alle espressioni razziste rivolte probabilmente da Francesco Acerbi a Juan Jesus. Niente di sicuro, ma ci sono diverse ipotesi tra cui quella di una squalifica di 3-4 giornate per condotta antisportiva. Tutto questo priva il tecnico nerazzurro di tanti suoi titolari. Nei giorni a venire sarà fondamentale studiare le alternative e capire come superare la situazione.