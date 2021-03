Inter-Sassuolo, zero polemiche dai neroverdi: diplomazia o convenienza?

Il club neroverde non ha ritenuto opportuno commentare gli sviluppi della giornata, e il rinvio della gara Inter-Sassuolo. Atteggiamento da apprezzare o diplomazia a convenienza?

RIBALTONE – Sta per finire in archivio una giornata molto movimentata per l’Inter di Antonio Conte. Dopo la comunicazione della positività di Stefan de Vrij e Matias Vecino, l’ATS di Milano ha imposto, tra le altre cose, il rinvio di Inter-Sassuolo di sabato sera. Sono montate polemiche a non finire, anche da parte di chi avrebbe già una pila di panni sporchi da lavare in casa propria.

POLVERONE – Il Sassuolo, dal canto suo, non ha commentato gli sviluppi della vicenda, ed evidentemente si atterrà alle disposizioni (e alla data) stabilite dalla Lega Serie A. Lezione di stile alle big del nostro campionato? Difficile dirlo, anche perché il club neroverde sta vivendo un momento complicato in questi giorni. La sconfitta rocambolesca col Torino, e lo sfogo di Roberto De Zerbi, hanno suscitato un esame di coscienza tra i ranghi della rosa.

DIPLOMAZIA – È opportuno dunque sottolineare che anche i neroverdi, probabilmente, beneficeranno del rinvio di Inter-Sassuolo, che sarebbe stata la terza nell’arco di sette giorni. Ovviamente, questo non scredita la buona diplomazia del club neroverde, che si era già attenuto alle disposizioni della Lega (senza creare polemica) in occasione del rinvio della sfida col Torino. Un atteggiamento da rimarcare e sottolineare, specie se confrontato con chi, pur essendo estraneo alla situazione, ha ritenuto opportuno seminare zizzania.