Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli: tutto irregolare con la partita degli altri

Dopo il (sacrosanto) rinvio di Inter-Sassuolo (vedi articolo), originariamente in programma sabato alle 20.45, a causa dei numerosi casi di Coronavirus in casa nerazzurra, sono partite le polemiche che tanto piacciono al calcio italiano. Nel giorno del post Juventus-Napoli.

TUTTO FALSATO – “Campionato falsato”. Queste sono le parole che campeggiano fin dal secondo (non il minuto) successivo al comunicato del rinvio di Inter-Sassuolo (vedi articolo). Parole che fanno sorridere, considerato il motivo: i casi di Coronavirus registrati in casa nerazzurra. Fanno sorridere ancora di più se dette da chi ieri sera avrebbe dovuto scendere in campo. Esatto, perché se si parla di rinvii, sicuramente quello per eccellenza in questa stagione è il big match Juventus-Napoli. Rinviato una prima volta per lo stesso motivo per il quale non si giocherà Inter-Sassuolo di sabato. Rinviato una seconda volta per motivi che lasciano poco spazio all’immaginazione.

DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA – Come sempre, la saggezza dei nostri “vecchi” ci viene sempre in aiuto quando bisogna commentare avvenimenti di questo genere. “Da che pulpito viene la predica” ben si sposa per rispondere a chi polemizza per il rinvio di Inter-Sassuolo. Come sempre, è necessario fare la distinzione tra tifosi e giornalisti. Il problema non è quando queste polemiche arrivano dalla prima categoria, bensì dalla seconda. Parlare di campionato falsato e di regole che cambiano durante il campionato è quanto di più sbagliato si possa dire. Ma si sa, tutto fa brodo per sminuire il grande lavoro di Antonio Conte e della sua Inter. Prima era la costruzione dal basso, poi erano i contropiedi, poi il catenaccio, poi la brutta prestazione contro l’Atalanta e adesso i presunti favoritismi per un, come anticipato in apertura, sacrosanto rinvio. Altro giro, altra corsa nel campionato italiano di Serie A. Perché si sa, sono tutti bravi a parlare di (ir)regolarità con le partite degli altri. Juventus-Napoli insegna.